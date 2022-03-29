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Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины и готова согласиться со вступлением страны в Евросоюз, если Украина будет иметь нейтральный статус. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом переговоров.
FT: Россия больше не требует в ходе переговоров денацификации Украины
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Как пишет портал "Радио Свобода", Москва и Киев обсуждают варианты урегулирования конфликта, которые включают отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности и возможность вступить в Евросоюз. В проекте соглашения отсутствуют три изначальных требования России: демилитаризация, денацификация и защита русского языка в Украине, — сообщили источники издания на условиях анонимности.

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Украина и ее западные союзники по-прежнему скептически относятся к намерениям российского президента Владимира Путина — они опасаются, что он может использовать переговоры в качестве "дымовой завесы" для пополнения своих военных сил и планирования нового наступления.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия рассказал Financial Times, что стороны близки к соглашению о гарантиях безопасности и возможности вступления Украины в ЕС, однако, по его мнению, к перспективе прорыва надо относиться осторожно.

В рамках соглашения, которое рассматривают стороны, Украина должна отказаться от разработки ядерного оружия, размещения на своей территории иностранных военных баз и от стремления вступить в НАТО. Взамен Украина получит гарантии безопасности, которые должны будут ратифицировать 11 стран: Россия, Китай, США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль. Арахамия называет эти гарантии "близкими к 5-й статье НАТО", согласно которой все члены альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него.

21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопросы безопасности Украины и статуса Донбасса и Крыма будут вынесены на всеукраинский референдум. Он подчеркнул, что только "народ должен будет дать ответ на те или иные форматы компромиссов", которые возможны на переговорах с Россией.

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