По их информации, Путин, который серьезно рассматривал возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как в марте Россия потерпела поражение в ходе наступления на севере страны, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что не видит перспектив для урегулирования.

"Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [российскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному", - сказал человек, осведомленный о ходе переговоров.

Москва и Киев согласовали первый проект мирного соглашения на встрече в Стамбуле в конце марта, но переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в совершении военных преступлений против мирных жителей в Буче и Мариуполе. Путин же был в ярости после того, как Украина потопила крейсер "Москва", сказали FT сразу два источника.

"Была надежда на сделку. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этой ситуации победителем", - сказал один из собеседников. После того, как затонула "Москва", Путин был против подписания чего-либо. "После "Москвы" он не выглядит победителем, потому что это было унизительно", - добавил собеседник.

Украинские и западные чиновники всегда сомневались в приверженности Путина мирным переговорам, утверждая, что это лишь способ выиграть время для дальнейшего наступления, отмечает издание.

Российский президент, похоже, придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению, сказали люди, осведомленные о беседах с ним. По их словам, Путин настаивает, несмотря на все доказательства обратного, что российские войска не выбирали в качестве мишени гражданских лиц.

Источник FT также сказал, что Владимир Путин избегает личной встречи с Владимиром Зеленским "всеми силами": "Он хочет, чтобы все было решено до их личной встречи".