FT: произральская позиция стран Запада лишила Украину потенциальной поддержки стран Глобального Юга

«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге, — сказал FT один высокопоставленный дипломат из страны, входящей в G7. — Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».

Более десятка опрошенных FT чиновников рассказали, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году западные страны пытались достичь консенсуса с государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на общих правилах. Теперь итоги этой работы свелись к нулю.

Как пишет издание, безоговорочная поддержка Западом военной операции Израиля, начавшейся после нападения ХАМАС, поставила крест на многомесячных усилиях ЕС и США , направленных на то, чтобы превратить Москву в международного изгоя.

На Ближнем Востоке многие считают, что США и другие западные державы никогда не привлекали Израиль к ответственности за его обращение с палестинцами и не уделяли достаточно внимания жестоким конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и ее союзник Китай поддерживают теплые отношения с палестинцами.

«То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет», — говорит в беседе с FT дипломат. «Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы, почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?»