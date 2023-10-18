FT: произральская позиция стран Запада лишила Украину потенциальной поддержки стран Глобального Юга

Как пишет издание, безоговорочная поддержка Западом военной операции Израиля, начавшейся после нападения ХАМАС, поставила крест на многомесячных усилиях ЕС и США, направленных на то, чтобы превратить Москву в международного изгоя.
Более десятка опрошенных FT чиновников рассказали, что с начала вторжения России в Украину в 2022 году западные страны пытались достичь консенсуса с государствами так называемого Глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка, по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на общих правилах. Теперь итоги этой работы свелись к нулю.
«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге, — сказал FT один высокопоставленный дипломат из страны, входящей в G7. — Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают».
Многие развивающиеся страны традиционно поддерживали палестинцев, рассматривая конфликт на Ближнем Востоке через призму самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США, которые оказывают Израилю наибольшую поддержку, пишет FT.
На Ближнем Востоке многие считают, что США и другие западные державы никогда не привлекали Израиль к ответственности за его обращение с палестинцами и не уделяли достаточно внимания жестоким конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии. При этом Россия и ее союзник Китай поддерживают теплые отношения с палестинцами.
«То, что мы говорили об Украине, должно быть применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет», — говорит в беседе с FT дипломат. «Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы, почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?»
За четыре недели до нападения ХАМАС на Израиль лидеры США, ЕС и других союзников Украины посетили саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели и попросили развивающиеся страны осудить российскую агрессию и выступить за соблюдение Устава ООН и международного права. С воскресенья многие из этих официальных лиц рассказали FT, что от них требуют осудить ответное нападение Израиля на Газу и его решение ограничить сектору поставки воды, электричества и газа. Ссылаются развивающиеся страны в данном случае на те же самые аргументы.
«Если вы называете отключение воды, помехи в поставках продовольствия и электричества в Украине военным преступлением, то вам следует сказать то же самое и о секторе Газа», — передает FT слова одного из арабских чиновников.