FT: послы Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Против (опять) Венгрия

Как рассказали собеседники издания, санкции планировали наложить на 200 физических и юридических лиц из России, а также три китайские и одну индийскую компанию за помощь в обходе уже введенных ограничений против военно-промышленного комплекса РФ.

По словам одного из европейских чиновников, именно включение в черный список юрлиц из КНР вызвало недовольство Будапешта. Другой собеседник FT охарактеризовал встречу послов как "плодотворный обмен мнениями" и пояснил, что представитель Венгрии "попросил немного больше времени для анализа предложений" по санкциям.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что ЕС планирует ввести ограничения против примерно двадцати компаний из Китая, Индии, Гонконга, Сербии, Казахстана, Таиланда, Шри-Ланки и Турции — с помощью этих фирм, как утверждается, Россия обходит наложенные ранее санкции.