FT: Мобилизация в Украине призвана заменить 330 тыс. воюющих

По оценке Минобороны Украины, большая часть из них должна заменить 330 тыс. военнослужащих, находящихся в настоящее время на поле боя. Оставшиеся призывники заменят погибших и будут использованы для других военных задач в зависимости от обстановки на фронтах, сообщило военное ведомство FT.

Закон вызывает споры

Уже в первом чтении украинскими законодателями было предложено более 4 тыс. поправок в законопроект, которые сейчас рассматривает парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Предложение снизить возраст мобилизованных до 25 лет (сегодня 27 лет. - Ред.) вызвало особое негодование политиков, посчитавших подобное решение самоубийственным для нации. У Украины более ограниченный выбор миллениалов (тех, кто родился с января 1983 года по декабрь 1994 года. - Ред.) и "поколения Z" (рожденных с января 1995-го и до декабря 2003 года) по сравнению с другими нациями, учитывая снижение рождаемости после распада Советского Союза, напоминает британское издание.