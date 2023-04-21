"Прямой запрос "Группы Вагнера" в адрес Китая указывает на то, что у нее была определенная уверенность, что Пекин будет открыт для поставок вооружений Москве и выхода за рамки другой, нелетальной формы поддержки военной кампании (России в Украине. — Ред.) китайскими предприятиями", — указывается в публикации.

Между тем, согласно докладу разведки США, по состоянию на начало января Китай "не направил ЧВК "Вагнер" никакого оружия, даже для испытаний, и не контактировал с ЧВК "Вагнер" по поводу поставок вооружений", утверждают журналисты.

Ранее Вашингтон заявлял, что Пекин рассматривает возможность поставки России летального оружия, чтобы пополнить запасы критически важных боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет, однако подчеркивал, что доказательств того, что Китай оказывал РФ поддержку такого рода, нет.

Со своей стороны КНР неоднократно отрицала, что у нее есть планы поставок оружия России, и обвиняла НАТО в разжигании конфликта путем оказания летальной поддержки Украине.

Поставки России оружия Сирией и Беларусью

Как следует из того же секретного документа спецслужб США, другие два близких союзника России — Беларусь и Сирия — удовлетворили запросы Москвы о продаже ей оружия. Также в документе упоминаются контакты ЧВК "Вагнер" с Турцией по поводу закупки оружия.

"По оценке США, ЧВК "Вагнер" направила в Анкару своих сотрудников с целью организовать закупки беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичной артиллерии. Их турецкие контакты сообщили ЧВК "Вагнер", что не могут экспортировать некоторые виды запрошенных вооружений и оборудования — такие, как гаубицы, контрбатарейные системы и некоторые виды оружия для борьбы с беспилотниками",- отмечает FT.