aA
Китай оставил без ответа запрос российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" о поставках оружия и боеприпасов, сделанный в начале 2023 года. Об этом сообщила в четверг, 20 апреля, газета Financial Times со ссылкой на утечки из секретных материалов американской разведки.
Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai Ukrainoje
Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai Ukrainoje
© telegram

"Прямой запрос "Группы Вагнера" в адрес Китая указывает на то, что у нее была определенная уверенность, что Пекин будет открыт для поставок вооружений Москве и выхода за рамки другой, нелетальной формы поддержки военной кампании (России в Украине. — Ред.) китайскими предприятиями", — указывается в публикации.

Между тем, согласно докладу разведки США, по состоянию на начало января Китай "не направил ЧВК "Вагнер" никакого оружия, даже для испытаний, и не контактировал с ЧВК "Вагнер" по поводу поставок вооружений", утверждают журналисты.

Статьи по теме:
"Вагнеровцы" рассказали Gulagu.net об убийствах в Украине
ISW: Пригожин, похоже, вернул расположение Путина

Ранее Вашингтон заявлял, что Пекин рассматривает возможность поставки России летального оружия, чтобы пополнить запасы критически важных боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет, однако подчеркивал, что доказательств того, что Китай оказывал РФ поддержку такого рода, нет.

Со своей стороны КНР неоднократно отрицала, что у нее есть планы поставок оружия России, и обвиняла НАТО в разжигании конфликта путем оказания летальной поддержки Украине.

Поставки России оружия Сирией и Беларусью

Как следует из того же секретного документа спецслужб США, другие два близких союзника России — Беларусь и Сирия — удовлетворили запросы Москвы о продаже ей оружия. Также в документе упоминаются контакты ЧВК "Вагнер" с Турцией по поводу закупки оружия.

"По оценке США, ЧВК "Вагнер" направила в Анкару своих сотрудников с целью организовать закупки беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных систем и гаубичной артиллерии. Их турецкие контакты сообщили ЧВК "Вагнер", что не могут экспортировать некоторые виды запрошенных вооружений и оборудования — такие, как гаубицы, контрбатарейные системы и некоторые виды оружия для борьбы с беспилотниками",- отмечает FT.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

Мошенники придумывают новые способы обмана жителей

В Литве растут масштабы мошенничества. По данным...

Синоптики представили новый прогноз: такие новости бывают нечасто

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-восточная часть...

Сейм отклонил вето президента на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на...

Гулявшие у моря девушки помогли спасати детеныша тюленя

Две подруги – Кристина и Бируте, которые пришли...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...