FT: Китай настоятельно рекомендует Путину отказаться от ядерных угроз

По их словам, такое заявление Си Цзиньпин сделал ещё в марте во время визита в Москву.

Позиция Китая относительно российских ядерных угроз закреплена и в так называемом мирном плане по Украине, предложенном Пекином, но так и не получившем хода.

Пекин хочет приписать себе заслуги в урегулировании вопроса о ЯО и рассчитывает добиться этого через влияние, которое имеет на Кремль, считает FT.

У западных партнеров Киева нет иллюзий относительно того, на чьей стороне симпатии Китая, учитывая его многолетнее стратегическое партнерство с Россией, которое в последнее время только усилилось.

Пекин открыто не критикует Москву за российское вторжение в Украину и не раз заявлял, что конфликт затягивается из-за поставок Киеву западного оружия.

Но в то же время Запад поддерживает усилия китайского лидера в области ядерного сдерживания.

В марте глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель признал, что действия Си «уменьшают риск ядерной войны».