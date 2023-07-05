05 июля 2023 г. 14:22

FT: Китай настоятельно рекомендует Путину отказаться от ядерных угроз

 
bbcrussian.com
Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas
Xi Jinpingas, Vladimiras Putinas
ФОТО: AP / Scanpix

Лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерёг президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине, пишет Financial Times со ссылкой на китайские и американские официальные лица, среди которых представитель администрации Белого дома и высокопоставленный советник китайского правительства.

По их словам, такое заявление Си Цзиньпин сделал ещё в марте во время визита в Москву.

Позиция Китая относительно российских ядерных угроз закреплена и в так называемом мирном плане по Украине, предложенном Пекином, но так и не получившем хода.

Пекин хочет приписать себе заслуги в урегулировании вопроса о ЯО и рассчитывает добиться этого через влияние, которое имеет на Кремль, считает FT.

У западных партнеров Киева нет иллюзий относительно того, на чьей стороне симпатии Китая, учитывая его многолетнее стратегическое партнерство с Россией, которое в последнее время только усилилось.

Пекин открыто не критикует Москву за российское вторжение в Украину и не раз заявлял, что конфликт затягивается из-за поставок Киеву западного оружия.

Но в то же время Запад поддерживает усилия китайского лидера в области ядерного сдерживания.

В марте глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель признал, что действия Си «уменьшают риск ядерной войны».

Западные источники Financial Times считают, что таким образом — давлением на Россию — Китай рассчитывает сохранить ровные отношения с Европой, что отвечает его экономическим интересам.

Россия со своей стороны, заявил FT источник в Вашингтоне, разочарована такой позицией своего союзника. Она рассчитывала на гораздо большую поддержку Китая.

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