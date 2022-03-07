FT: ФСБ готовит операции устрашения против населения захваченных украинских городов

"Они разрабатывают сценарии агрессивного подавления возможных протестов и сопротивления, включая жесткий разгон толпы, репрессии против организаторов и возможно даже публичные казни для запугивания протестующих украинцев", — цитирует газета неназванного европейского чиновника.

Украинцы оказали решительное сопротивление российской армии, которую Владимир Путин отправил "освобождать" их от "шайки наркоманов, неонацистов и бандеровцев". Кремль утверждает, что стремится уничтожить только украинскую армию и избранное украинцами руководство страны, а остальное население убивать не хочет.

Безоружные украинцы ложатся под танки, протестуют в захваченных городах и вступают в открытые стычки с вооруженными до зубов российскими военными.

Карательные операции позволят Путину подавить это сопротивление и облегчить жизнь армии, полагают аналитики, опрошенные газетой. А главное — недорого, что важно для Кремля в условиях санкций и военных потерь.

Оккупация целой страны требует 20 солдат на 1 тысячу населения, согласно исследованиям американской военной академии USAWC, но в Чечне России потребовалось более 150. Это очень затратно, а карательные операции позволяют удешевить военные.

"С учетом огромной территории Украины, Москве будет тяжело устоять перед искушением прибегнуть к террору. Это дешевый и проверенный метод в условиях нехватки личного состава", — цитирует газета бывшего колумбийского военного, а ныне старшего советника European Institute of Peace Серхио Харамильо.

FT вспоминает, что в феврале США написали в ООН, что у них есть "заслуживающая доверия информация" о том, что российские военные "возможно собираются применить летальную силу для разгона мирных протестов" на Украине и уже составили списки тех, кто "должен быть убит или отправлен в лагеря после оккупации" страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда назвал эти утверждения ложью и фейком.