FT: Евросоюз и Япония не поддержали полный запрет на экспорт товаров в Россию

"С нашей точки зрения, это просто невыполнимо", — заявил один из собеседников FT на условиях анонимности. Двое официальных лиц, с которыми поговорили журналисты, сообщили, что предложение о почти полном запрете на экспорт в Россию исходило от США. В Белом доме отказались комментировать ход переговоров, отметив, что "продолжат искать способы привлечь Россию к ответственности".

Как отмечает издание, в рамках подготовки к саммиту представители "Большой семерки" продолжат обсуждение "менее спорных" предложений. В первую очередь, речь идет о дополнительных мерах контроля за попытками обойти санкции, а также введении ограничений против тех, кто "умышленно" поддерживает российскую агрессию, в том числе посредников в финансовых операциях.

20 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что идею о расширении ограничений на поставки товаров в РФ обсуждают представители стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) в преддверии саммита G7, который пройдет в Хиросиме в середине мая.

Предложение подразумевает радикальное изменение существующих торгово-экономических отношений с Москвой. Если сейчас вывозить в Россию можно любые товары, на которые не распространяются санкции, то в случае принятия соответствующего решения этот подход стал бы обратным: экспортировать можно будет лишь перечисленные в специальном списке виды продукции.

По словам одного из источников Bloomberg, обсуждаемые меры не касались поставок медицинских и продовольственных товаров, которые все так же можно было бы экспортировать в Россию. Cобеседники агентства уже тогда считали вероятную позицию Евросоюза одним из основных препятствий на пути реализации предлагаемых ограничений.