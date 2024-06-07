FT: Еврокомиссия готова начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Для начала переговоров о приеме в ЕС Украина должна выполнить семь условий, включая реформы Конституционного суда, снижение коррупции и защиту прав национальных меньшинств. По состоянию на август 2023 года, по данным украинского правительства, были выполнены только два из семи условий. Осенью прошлого года на вопрос журналиста Politico о том, как далеко уже зашло выполнение Украиной семи условий, европейский чиновник ответил, что имеющийся прогресс обнадеживает, и только одно из условий – относящееся к меньшинствам – похоже, остается „проблематичным“ на ближайшее время.