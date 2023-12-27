FT: ЕС готовит план финансовой помощи Киеву без согласия Венгрии

По словам собеседников издания, страны Евросоюза с высокими кредитными рейтингами возьмут на себя финансовые гарантии перед общим бюджетом. Это даст возможность Еврокомиссии занять на рынках капиталов необходимую сумму для помощи Украине.

Такая схема не потребует одобрения от всех стран ЕС - в отличие от выделения денег из бюджета Евросоюза, чему противится Венгрия. В то же время, некоторым странам для предоставления гарантий необходимо получить одобрение парламентов. В Евросоюзе планируют завершить эти процедуры к марту.

В качестве другого варианта власти Евросоюза рассматривают предоставление Украине дешевых краткосрочных кредитов. По такой схеме в 2023 году Украина уже получила 18 миллиардов евро. Но такой вариант потребует одобрения большинства стран Евросоюза, отмечает газета.