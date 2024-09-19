ФРГ выделит еще 50 млн евро на лечение украинских военных

Поддержка Украины в области медицины имеет „центральное значение“ в борьбе против российского вторжения“, заявил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach). „В своей убийственной агрессивной войне Путин не гнушается даже уничтожением медицинской инфраструктуры. Мы противостоим этому и мы будем продолжать оказывать наилучшую помощь тяжелораненым украинцам“, - указал министр.

В июле 2024 в Киеве после российской атаки была частично разрушена детская больница „Охматдет“. В результате удара по „Охматдету“ два человека погибли и не менее 32 были ранены. Германия выделила 10 млн евро на восстановление детской больницы. Кроме того, не менее 10 ее пациентов были переведены на лечении в ФРГ.