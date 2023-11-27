ФРГ выделит 7 млн евро на восстановление кибуца в Израиле

 
Deutsche Welle
Karas Izraelyje
Karas Izraelyje
ФОТО: AFP / Scanpix

В 2024 году бундестаг Германии предоставит 7 миллионов евро на восстановление разрушенного террористами ХАМАС кибуца Беэри, сообщил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе официального визита в Израиль в понедельник, 27 ноября.

Средства пойдут на восстановление культурного центра и центра для пожилых людей в кибуце. По словам президента ФРГ, в процессе должны участвовать и жители Германии, например, молодые люди, которые получают профобразование по рабочим специальностям.

"Беэри и многие другие кибуцы заслуживают того, чтобы быть не только частью истории Израиля, но прежде всего частью будущего Израиля", - подчеркнул Штайнмайер.

"Мы вернемся. Мы восстановим эти места. Они зацветут", - заявил на совместной конференции президент Израиля Ицхак Герцог.

Кибуц Беэри с населением в 1300 человек находится на границе с сектором Газа. Он был основан в том числе и немецкими евреями. В результате атаки террористов ХАМАС 7 октября в кибуце погибли более 130 человек и более 50 были похищены.

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