Правительство Германии выделит дополнительно 1 млрд евро из бюджета на 2023 год для поддержки Украины. Средства пойдут, в частности, на защиту от российских кибератак и сбор доказательств в связи с военными преступлениями. Об этом говорится в постановлении, выдержки из которого в пятницу, 11 ноября, привело агентство Reuters.

Часть финансирования будет перечислена группам специалистов, фиксирующих свидетельства нарушений прав человека и военных преступлений, в том числе после вывода войск РФ из ранее оккупированных областей Украины.

Дополнительные средства будут направлены на поддержку гражданского общества в регионе, включая защиту журналистов в Беларуси, России и Украине.

"Мы инвестируем в мир в Европе и Украине"

Выделение финансов происходит на фоне споров о том, должна ли Германия увеличить объем военной помощи Украине. Решение о направлении средств принято под давлением"Союза-90"/"зеленых".

"Украинский бюджет ясно показывает, что наша поддержка выходит далеко за рамки важных и необходимых поставок оружия", - отметил депутат германского бундестага от "зеленых" Робин Вагенер (Robin Wagener), возглавляющий парламентскую группу по Украине. "Мы инвестируем значительные средства в мир в Европе и Украине", - добавил он.

Германия является третьим по величине военным донором Украины после США и Канады.

Германо-украинский форум под девизом Rebuild Ukraine

Ранее, 24 октября, по итогам прошедшего в Берлине под девизом "Rebuild Ukraine" ("Восстановить Украину") 5-го Германо-украинского бизнес-форума канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), обращаясь к немецким деловым кругам, подчеркнул: "Тот, кто сегодня инвестирует в восстановление Украины, тот инвестирует в страну - будущего члена ЕС, которая станет частью нашего правового пространства и нашего внутреннего рынка".

Приехавший в Берлин премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил уверенность, что восстановление его страны станет бустером для экономики ЕС, катализатором ее развития. Он заверил, что правительство в Киеве взяло курс на стимулирование частной инициативы, на дерегулирование бизнеса, на снижение роли государства в деловой жизни.

Среди самых перспективных направлений будущего сотрудничества он назвал оборонную промышленность, энергетику (с упором, в частности, на газовую сферу), IT-индустрию и цифровизацию, сельское хозяйство, а также разработку и внедрение экологически чистых технологий в рамках европейского "зеленого" курса, получившего название Green Deal.