ФРГ возобновит депортацию преступников в Сирию и Афганистан

Германия возобновит депортацию преступников - выходцев из Сирии и Афганистана в страны их исхода. В особенности планируется депортировать совершающих насильственные преступления исламистов, заявила глава министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 28 июля.

По ее словам, депортация будет осуществляться через граничащие с Сирией и Афганистаном страны. „Мы ведем переговоры с различными государствами, чтобы вновь сделать возможной депортацию в Афганистан и Сирию“, - сообщила немецкий министр.

Приоритет - безопасность Германии