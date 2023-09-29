ФРГ увязала санкции в адрес Баку с защитой армян в Карабахе

Споры о границе также стали элементом обсуждений политических директоров МИД Германии, Франции, Азербайджана и Армении. Эти дискуссии должны подготовить возможную встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и президента Франции Эмманюэля Макрона с представителями правительств обеих закавказских стран с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Ожидается, что встреча в таком формате состоится в Испании на предстоящей неделе.

Между тем Баку обещает защищать права армянского населения в Нагорном Карабахе. "Мы официально заявляем, что права и безопасность армянского населения Карабаха будут защищены. Мы уже представили армянской общине Карабаха наше видение реинтеграции", - отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 сентября на втором Национальном градостроительном форуме в Зангилане. Баку намерен решать вопросы, связанные с правами армян, в соответствии с международными конвенциями, которые подписал Азербайджан, добавил Алиев.