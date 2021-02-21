Оператор газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, подал в Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) запрос о незамедлительном вступлении в силу разрешения на прокладку труб в германских водах. BSH подтвердило в воскресенье, 21 февраля, получение этого документа, передало агентство dpa.

В настоящий момент заявка рассматривается. Точного времени принятия решения по ней в германском ведомстве не назвали.

Природоохранные организации опротестовали выдачу разрешения

Обращение оператора "Северного потока - 2" связано с тем, что ранее германские природоохранные организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) и Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) опротестовали выдачу разрешения BSH на строительство газопровода. Они, в частности, подали апелляцию, но на середину января не предоставили необходимого обоснования. Конкретный срок его подачи, по словам главы BSH Карин Камман-Клиппштайн (Karin Kammann-Klippstein), не установлен, к тому же в случае отрицательного решения ведомства экологи могут обжаловать и его.

Проект готов примерно на 95 процентов

По заявлениям компании-оператора "Северного потока - 2", проект готов примерно на 95 процентов. Для его завершения осталось уложить 120 километров в водах Дании и около 28 километров в водах Германии.

Ранее, 19 января, американская администрация впервые на деле применила санкции против участников строительства российского газопровода "Северный поток - 2". В санкционный перечень на сайте Минфина США внесены судно-трубоукладчик "Фортуна" и его владелец - компания "КВТ-Рус", а также фирма "Рустанкер" из Краснодарского края и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".