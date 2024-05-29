ФРГ и Чехия призывают ЕС полностью отказаться от СПГ из России

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Евросоюз на 80 процентов сократил закупки энергоресурсов в РФ. Однако ряд стран ЕС по-прежнему зависят от поставок природного газа и ядерного топлива для АЭС из России. В 2023 году, по данным ЕС, закупки европейскими странами сжиженного газа из РФ выросли до 18 млн кубометров, в то время как до начала войны они составляли менее 14 млн кубометров в год. Ранее Евросоюз планировал полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году.