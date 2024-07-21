2024.07.21 16:00

ФРГ: автор книг о Путине исключен из объединения журналистов

 
Deutsche welle
Hubertas Seipelis, Vladimiras Putinas
Hubertas Seipelis, Vladimiras Putinas
ФОТО: Vida Press

Хуберт Зайпель нарушил правила независимой журналистики и нанес урон авторитету профессии, заявили в Netzwerk Recherche. Автор книг о Путине получил деньги от связанных с Алексеем Мордашовым структур.

Немецкое объединение журналистов Netzwerk Recherche исключило из своих рядов режиссера-документалиста и писателя Хуберта Зайпеля (Hubert Seipel), автора документального фильма и двух книг о президенте России Владимире Путине. „Своим поведением Хуберт Зайпель нарушил основные правила независимой журналистики и нанес огромный ущерб авторитету нашей профессии“, - заявил председатель ассоциации Даниэль Дреппер (Daniel Drepper) в субботу, 20 июля. Участники собрания приняли решение единогласно, добавил он.

В ноябре 2023 года стало известно, что Зайпель получил 600 тысяч евро от компаний, связанных с российским предпринимателем Алексеем Мордашовым. Деньги предназначались для поддержки книжных проектов.

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Источник
Deutsche welle
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Delfi
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