Французы снова вышли на протесты против "санитарных пропусков"

Во Франции в субботу, 11 сентября, десятки тысяч человек в девятый раз подряд вышли на еженедельные протесты против ужесточения правительственных мер по борьбе с пандемией COVID-19 и расширения действия так называемых "санитарных пропусков". По оценке министерства внутренних дел Франции, общее число участников этих выступлений, состоявшихся по всей стране, составило около 121 тысячи человек. Это на 20 тысяч меньше, чем в прошлые выходные, и на 50 тысяч меньше, чем три недели назад.

В Париже, где на улицы вышли около 19 тысяч недовольных политикой правительства по борьбе с пандемией, не обошлось без столкновений протестующих с полицией. В итоге были задержаны 96 человек. Трое сотрудников полиции получили легкие травмы.

"Санитарные пропуска" во Франции

С 9 августа жители Франции обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на коронавирус SARS-CoV-2 при посещении ресторанов, кинотеатров и других общественных и культурных заведений, а также при путешествиях на поездах дальнего следования и в самолетах, совершающих внутренние рейсы.

Ожидается, что с середины октября тесты на коронавирус во Франции, как и в Германии, станут платными.

Обязательная вакцинация медработников

Между тем действующие в стране правила предполагают обязательную вакцинацию сотрудников больниц и домов престарелых. 5 августа Конституционный совет Франции признал законность этих мер. Со своей стороны, противники "санпропусков" считают, что власти нарушают права не прошедших вакцинацию жителей страны, в частности, ограничивая их свободу передвижения.