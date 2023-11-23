Французский пилот обезглавил парашютиста крылом самолета. Он получил за это условный срок

Пилот, имя которого не оглашается (во французской прессе его называют Ален С.) зацепил 40-летнего Николя Гали крылом своего самолета через некоторое время после прыжка.

По данным Times, 27 июля 2018 года Гали и еще один парашютист выпрыгнули в своих вингсьютах из одномоторного самолета над городом Булок-ан-Керси, расположенного к северу от Тулузы, на юге Франции.

Самолет, из которого выпрыгнули парашютисты, находился на высоте около 4400 метров и сразу начал снижаться в сторону аэродрома.

Через некоторое время самолет настиг обоих парашютистов на высоте около 300 метров. К этому моменту они уже завершили свободное падение и планировали в своих вингсьютах.

Вингсьют - это специальный костюм для полета, имеющий перепонки между руками и ногами, он обладает конструкцией, похожей на крыло самолета.

Именно на этом этапе полета левое крыло и стойка самолета задели Гали, обезглавив его. Аварийный парашют Гали раскрылся, и его тело приземлилось на поле.

Как такое стало возможным?