Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице, он намерен заселить туда беженцев из Украины

На захваченной вилле по адресу 9 avenue du general Mac-Croskey помимо журнала «ВВП. Стратегия развития» нашлись документы, касающиеся Геннадия Тимченко и Кирилла Шамалова.

Среди прочего были найдены копия паспорта бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова, а также переведенный на французский язык счет оплаты за электричество по месту регистрации в Москве. Такие документы могли понадобиться для открытия банковского счета во Франции, самой покупки виллы и др. Также обнаружилась доверенность от 2009 года, выписанная «Геннадием Тимченко, гражданином Финляндии» на имя француженки Франсуаз Дюшосаль, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

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Согласно реестру недвижимости Франции, с которым ознакомился The Insider, вилла с 2007 года принадлежала Геннадию Тимченко, а в 2012 была передана Шамалову.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, сворованных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отрицал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье. На суде, где Собчак и Путин пытались опровергнуть обвинения в коррупции, Путин утверждал, что если бы это воровство имело место, то почему «наши специальные службы ничего не делают, чтобы пресечь незаконные действия мэра и его окружения». Судя по всему, вилла Шамалова не единственный дворец Путина в Биаррице, во всяком случае радио Europe 1 со ссылкой на французские спецслужбы опубликовало информацию о том, что в 1996 году он купил бывшую виллу Стравинского, расположенную по адресу 9 rue de la Fregate также в Биаррице. Есть в Биаррице и третья вилла, связанная с Путиным, это дом его бывшей жены, который теперь принадлежит ее новому мужу — Артуру Очеретному. После начала войны активисты раскрасили стены виллы в цвета украинского флага.