aA
Французские таможенники арестовали суперяхту "Аморе Веро", которая предположительно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Об этом сообщил в твиттере министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Судно пыталось экстренно покинуть порт в Ла-Сьоте на Лазурном берегу, но было задержано.
Igor Sechin
Igor Sechin
© RIA/Scanpix

85-метровая яхта раньше называлась "Святая княгиня Ольга" ("Сейнт Принсесс Олга"), но была переименована после развода Игоря Сечина с Ольгой Сечиной. Впервые о судне стало известно в 2016 году, тогда оно оценивалось в 100 миллионов долларов.

Задержание и арест суперяхты произошли из-за включения Сечина в санкционные списки ЕС после начала украинской войны. Глава "Роснефти" был внесён в список, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.

Статьи по теме:
Forbes сообщил об аресте яхты российского олигарха Алишера Усманова. Она стоит 600 млн евро

В пресс-релизе, опубликованном министром, говорится, что яхта находилась на стоянке в Ла-Сьоте до 1 апреля, но экстренно отправилась в море после включения Сечина в санкционный список.

Сечин отрицал, что имеет отношение к судну. Он и его жена требовали уничтожить тираж "Новой газеты", написавшей о яхте. Иски были поданы и к другим российским СМИ, рассказавшим о расследовании "Новой".

В среду стало известно об аресте яхты одного из самых богатых россиян, предпринимателя Алишера Усманова.

В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Радио Свобода
Delfi Plius Petras Grigalis

Kiek Rusijos biudžetui gali kainuoti viena karo diena?

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Vaivos Budraitytės kovo horoskopas: kai kam šis mėnuo bus ypatingas

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Geriausi filmai pagal tikras istorijas: dabartinių įvykių šviesoje įgaus kitokią prasmę

Delfi Plius Mantas Liekis

Natūralūs būdai kovoti su skydliaukės problemomis: teks peržvelgti ne tik lėkštės turinį, bet ir savo rutiną

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Mauricas: būsto kainos rauna stogą – kada ši beprotybė aprims

Delfi Plius Renata Valatkienė

Bandymas rasti vyrą po keturiasdešimties: suvalkietis po pasimatymo kvietė pasimylėti tiesiog mikriuke, o žvejas apšaukė, kad ne taip laiko puodelį

Delfi Plius The Economist

Kaip vienas sakinys Zelenskį pavertė pavojingiausiu Putino priešu

„Anonymous“ įgyvendina savo pažadus: per 5 dienas apkartino gyvenimą ne tik Rusijai, bet ir Baltarusijai

Delfi Plius Giedrius Drukteinis

51 gyvenimo tiesa, kurios mes nenorime pripažinti

Delfi Plius Media Briefing

Revolut chief: accusations constructed under false statements and unrelated facts

TOP новостей

Ukraina

Война в Украине. Начались переговоры сторон, российские войска вошли в Энергодар

Противостояние российской агрессии со стороны...

Сюрприз от мэра Вильнюса: посольство России будет стоять на улице Героев Украины

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 3 марта сообщил в...

"Говорю прямо. Украину убивают. Уничтожают. Иррациональный маньяк, убийца". Интервью с Матвеем Ганапольским

На седьмой день войны России против Украины, в среду, 2...

Aurimas Navys

Ситуация развивается не по путинскому сценарию: сообщают о жутких действия российских военных – и это только начало

"Эта война, безумие, которое начал российский режим -...

Работу беженцам из Украины предлагают торговцы, промышленники и транспортные компании

Беженцам из Украины литовские предприниматели...