Франция закрывает границы со странами, не входящими в ЕС, опасаясь "британского" и "южноафриканского" штаммов COVID

"В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин", - заявил глава французского правительства после заседания Совета обороны, обсуждавшего состояние в стране пандемического кризиса.
Объявленный запрет вступит в силу с 00:00 воскресенья, 31 января, сообщает "Интерфакс".
"Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников", - добавил премьер-министр.
Он объяснил, что, хотя во Франции ситуация выглядит лучше, чем в ряде соседних стран, "она тем не менее тревожная". "Около 27 тыс. наших соотечественников госпитализированы по причине COVID-19. Более 3 тыс. человек находятся в реанимации... Распространение вариантов, называемых "британским" и "южноафриканским", грозят сильным риском усиления эпидемии", - сообщил Кастекс.
"Справедливо встает вопрос о режиме строгой изоляции, но мы знаем его очень тяжелые последствия для французов со всех точек зрения. Мы можем еще дать себе шанс избежать его", - сказал французский премьер и предупредил, что "ближайшие дни будут определяющими" в том, что касается принятия возможных дополнительных мер.
Он также объявил, что "непродовольственные торговые центры площадью свыше 20 тыс. кв. м закрываются с воскресенья как места опасного в санитарном плане скопления людей". В заключении премьер напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.
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