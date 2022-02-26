aA
Франия задержала у берегов Ла-Манша российское судно. Предположительно, судно принадлежит российской компании, попавшей под санкции Евросоюза.
Франция задержала у берегов Ла-Манша российское судно
© Zuma Press / Scanpix

Как сообщила AFP Вероник Маньен, региональный офицер по связям с общественностью морской префектуры Ла-Манша, 127-метровое судно Baltic Leader было задержано в ночь на 26 февраля у берегов Онфлера и перенаправлено — под конвоем таможенного патрульного катера, катера жандармерии и патрульного катера ВМС Франции — в порт города Булонь-сюр-Мер. Согласно предварительным данным, судно перевозило автомобили из Франции в Санкт-Петербург.

Статьи по теме:
Что вошло в третий пакет санкций ЕС против России
Премьер Литвы: если Путину удастся добиться чего-то из задуманного, ближайшими мишенями станут две страны  (215)

Решение о задержании судна было принято "на самом высоком правительственном уровне", Генеральным морским секретариатом (SGMer), который подчиняется премьер-министру, уточнило издание La Voix du Nord. В правительстве Франции полагают, что судно может принадлежать компании, попавшей под санкции Запада.

Российское агентство РИА Новости сообщает, что российское посольство во Франции потребовало объяснений в связи с задержанием судна.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Forumas „Pauzė“

Ieva Vaitkevičiūtė. Ką apie darbuotojų emocinę sveikatą rodo duomenys iš pažangiausių kompanijų?

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Nuolat valgyti norintis vaikas – emocijos, augimo šuolis ar rimtos ligos?

Delfi Plius Petras Grigalis

Rusijos „jėgos reitingas“: ką rodo skaičiai apie šios šalies kariuomenės potencialią galią?

Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italijoje netaupo tik benamiai: stebisi, kaip lietuviai švaisto vandenį, maistą ar elektrą, o į kainų pokyčius reaguoja itin dramatiškai

Delfi Plius The Economist

Kodėl Putinas ir jo aplinka nori, kad kiltų karas

Verslas Plius Edgaras Savickas

„Danske Bank“ vadovas: Lietuvoje vis dar išlikęs milžiniškas valandinių atlyginimų skirtumas

Статьи по теме:

Россия отстранена от участия в конкурсе "Евровидение-2022" (6)

Россия отстранена от участия в музыкальном конкурсе "...

ЕС и Британия ввели персональные санкции против Путина и Лаврова, обсуждается отключение от SWIFT (14)

Министры финансы Евросоюза на встрече в Париже...

Reuters: Евросоюз согласовал санкции против Путина и Лаврова из-за войны с Украиной

Европейский союз согласовал введение санкций против...

Неожиданный результат санкций: российские акции дорожают, рубль укрепился

В четверг Запад объявил пакет санкций в отношении...

TOP новостей

Rytiniai Kijevo vaizdai Karas Ukrainoje. Trečioji diena Karas Ukrainoje. Trečioji diena Volodymyras Zelenskis

Война в Украине: СБУ сообщила о возможной провокации с химвеществами в Донецке Зеленский утром обратился к украинцам

26 февраля российская армия продолжает атаковать...

Премьер-министр Литвы предупреждает о провокациях: это намеренные действия и абсолютная ложь

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в субботу на...

Ingrida Šimonytė

Премьер Литвы: если Путину удастся добиться чего-то из задуманного, ближайшими мишенями станут две страны (215)

Если Владимиру Путину удастся добиться чего-то из...

Воздушное пространство Литвы хотят закрыть для российских самолетов сегодня  страны Балтии действуют заодно

Литва намерена закрыть воздушное пространство для...

На украинско-польской границе стоят 25-километровые очереди, некоторые люди идут пешком

Литовцы, которые пересекают украинско-польскую...