Франция выдала международный ордер на арест президента Сирии

Ордера на арест выданы после уголовного расследования двух атак с вероятным применением химического оружия в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 года. Тогда погибли более тысячи человек.

Расследование во Франции началось в марте 2021 года после заявлений очевидцев, выживших после атак. По словам правозащитников, это первый случай, когда действующий глава государства стал объектом преследования в другой стране.