Франция в огне: на юге страны бушуют лесные пожары, на их тушение уйдут дни

В пятницу, 8 июля, местные власти заявили, что лесной пожар взят под контроль, но на его тушение уйдут дни.

"Сейчас ситуация улучшается. Пожар локализован. Мы должны сохранять бдительность", — заявила префект департамента Гара Мари-Франсуаза Лекайон в интервью телеканалу BFM.

Старший сотрудник пожарной службы Эрик Агринье также указал на то, что пожар еще не потушен.

"Есть фронты в труднодоступных районах, до которых мы не добрались и которые свободно распространяются. Это будет задача на выносливость", — заявил он, ссылаясь на неблагоприятиные погодные условия.

Работая в ночь после того, как пожар начался поздно вечером в четверг, пожарные устроили обратный огонь, чтобы защитить населенные пункты.

Масштабный лесной пожар начался возле деревни Бордезак, в результате чего жителям Бессежа и других близлежащих населенных пунктов потребовалась эвакуация ночью 7 июля.

В офисе местного префекта сообщили, что около 100 человек должны были быть размещены в домах для отдыха и ресторанах в регионе, который расположен в 90 километрах к северу от Монтпелье и побережья Средиземного моря.

"Я занимался поиском комнат для людей, дома отдыха делают то же самое. Мы приготовили для них пасту, люди ушли быстро, ничего не взяв с собой. Но настроение у них хорошее, атмосфера хорошая", — сказал менеджер ресторана в соседнем Ожаке Регина Маршан.

К пятнице домам людей уже ничего не угрожало, пострадали только гараж и небольшая хижина. Пожарная служба региона Гар сообщила, что 13 пожарных получили легкие травмы.

Помимо персонала на земле, с раннего утра воду сбрасывали два самолета. В пятницу воздушное развертывание растянулось до 12 пожарных самолетов и двух вертолетов. Дороги были закрыты для движения транспорта, въезжающего в район Бессеж, на месте происшествия оставались сотни пожарных, некоторые из которых прибыли из соседних регионов.

Юго-восток Франции в этом году пострадал от засухи, что увеличило риск возникновения пожаров. Во время аномальной жары в прошлом месяце около 600 гектаров были сожжены в результате пожара, возникшего в результате обстрела полигона армейской артиллерии недалеко от средиземноморского портового города Марсель.

В четверг пожарные в районе Буш-дю-Рон были вызваны к 35 участкам возгорания, многие из которых находились недалеко от населенных пунктов.

Четыре дома были разрушены недалеко от южного города Арль, а 250 пожарных были вызваны на тушение лесного пожара в Сен-Митр-ле-Рампар.

Хотя в четверг на юге Франции началось еще несколько пожаров, большинство из них удалось потушить до наступления темноты.

Пожарная служба сообщила, что тысячи гектаров лесистой местности оказались под угрозой, поскольку порывы ветра со скоростью до 80 километров в час раздули пламя среди высохших деревьев.

8 июля национальная метеорологическая служба Франции объявила в нескольких соседних районах красный уровень опасности из-за риска пожаров. Министерство охраны окружающей среды Франции предупредило жителей региона, чтобы они остерегались пожаров.

Этим летом лесные пожары также охватили другие страны Европы, включая Грецию и Португалию. Ученые говорят, что изменение климата приводит к увеличению засухи и повышению температуры, что облегчает возникновение и распространение пожаров.