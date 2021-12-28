Франция ужесточила антиковидные меры из-за омикрон-варианта

Кроме того, работодателей обязали обеспечить сотрудникам возможность работать из дома не менее трех дней в неделю. В рамках борьбы с инфекцией власти запрещают продавать и принимать еду и напитки в общественном транспорте дальнего следования, а также в кинотеатрах. Ношение защитных масок станет обязательным в центрах городов, сообщил Кастекс. Он добавил, что комендантского часа не будет.
При этом школы вновь откроются для учащихся 3 января, заверил премьер. В то же время многие страны отложили возобновление очной работы школ.
Санпропуск — с 15 января
С 15 января во Франции начнут действовать паспорта вакцинации, если парламент одобрит соответствующий законопроект. Это значит, что для посещения ресторанов, кинотеатров и ряда других общественных и культурных заведений, потребуется предъявить не отрицательный тест, а документ, который подтверждает прививку. Эта мера уже вызвала в стране массовые протесты.
Глава правительства призвал сограждан сделать бустерную инъекцию против коронавируса. Интервал между дополнительной прививкой и последним получением дозы лекарства от ковида сокращен до трех месяцев. Франция начала кампанию вакцинации год назад, отметил глава правительства. На текущий момент "мы одни из самых защищенных прививками людей в мире", указал Жан Кастекс.
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