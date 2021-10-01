Франция на фоне стремительно растущих цен на энергоносители устанавливает планку для тарифов на газ и электроэнергию. "Мы вводим тарифный тормоз, чтобы защитить покупательную способность французов", - заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс вечером в четверг, 30 сентября.

По словам Кастекса, до апреля на газ сохранятся октябрьские тарифы. Он отметил, что в противном случае счета французов за отопление выросли бы на 30 процентов. Тарифы на электроэнергию сохранятся до конца года, а затем могут быть повышены не более чем на 4 процента. Почти 6 миллионам французских домохозяйств с низкими доходами государство в декабре выплатит по "энергетическому чеку" в размере 100 евро.

Жан Кастекс объявил об этих мерах в вечерних теленовостях и в соцсетях. Во Франции рост цен, в том числе на бензин, сейчас является темой широких общественных дебатов. В преддверии запланированных на апрель президентских выборов правительство президента Эмманюэля Макрона не скупится на финансовые обещания в различных политических проектах, отмечает агентство dpa.

В Германии рост НДС привел к увеличению цен на энергию

Между тем в Германии частным домохозяйствам в первой половине 2021 года пришлось платить за электроэнергию и газ на 4,7 процента больше, чем во втором полугодии 2020 года. Электричество подорожало в среднем до 32,62 цента на кв/ч, а газ - до 6,41 цента за кв/ч, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 1 октября.

Этот рост цен был вызван, главным образом, возвратом к первоначальной 19-процентной ставке НДС с начала 2021 года. В целях стимулирования потребления на фоне пандемии коронавируса правительство ФРГ понизило НДС на энергию в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года до 16 процентов.

В Европе биржевая цена на газ обновила максимум

Между тем биржевая цена газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1200 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10.20 мск цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составляла 94,5 евро за 1 МВт/ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт/ч) или 1130,31 долларов за 1 тыс. куб. м. С начала торгов цена выросла на 0,51%.

Исторический рекорд цены на газ фиксируется на бирже уже четвертый день подряд. Так, 27 сентября цена достигла отметки в $ 953, 28-го - $ 1043, 29-го - $ 1061.