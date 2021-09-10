aA
Франция простилась с легендой национального кино, Жан-Полем Бельмондо. Актер, ставший одним из символом «новой волны», скончался в возрасте 88 лет в понедельник, сообщает Euronews.
Prancūzija atsisveikina su legendiniu aktoriumi Jeanu Pauliu Belmondo
Prancūzija atsisveikina su legendiniu aktoriumi Jeanu Pauliu Belmondo
© Vida Press

«Мы любим Жан-Поля Бельмондо, потому что он был похож на нас. Великий среди великих, но он был прежде всего человеком — так его описывал Жан-Поль Сартр. Мы восхищаемся им, он заставляет нас смеяться. Бельмондо — почти такой же как мы, только лучше», — отметил в торжественной речи президент Франции Эммануэль Макрон.

Церемония прощания с актером прошла в парижском Доме инвалидов. Гроб с телом Бельмондо, накрытый французским флагом, вынесли во внутренний двор под музыку Эннио Морриконе из фильма «Профессионал». Композицию исполнил военный оркестр.

Статьи по теме:
Умер французский актер Жан-Поль Бельмондо  (26)

Из-за коронавирусных ограничений на церемонию пустили тысячу человек с санитарными пропусками. Для остальных — снаружи установили большие экраны.

Похороны Жан-Поля Бельмондо пройдут утром в пятницу в кругу семьи.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Euronews

TOP новостей

Организаторы марша семей заявили, что к парламенту не пойдут: эта власть все делает из страха Прямая трансляция  (127)

В Вильнюсе на Кафедральной площади в пятницу проходит...

Премьер Литвы: кто должен ответить за смерть 10 непривитых, которые умерли вчера? (6)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Глава Gustuko picerijos рассказал о планах после 13 сентября: мы на линии фронта (3)

Глава шяуляйского ресторана Gustuko picerija Мантас Земяцкас...

Коронавирус в Литве: 922 новых случая и 10 смертей (8)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 922 новых...

Как проходит митинг противников ограничений в Вильнюсе: прямая трансляция на русском (5)

В пятницу Литовский союз семей проводит митинг на...