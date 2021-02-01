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В Париже указали, что Франция всегда испытывала сомнения по поводу строительства нового газопровода из России в ФРГ. Новый призыв из Парижа прозвучал на фоне подавления в России акций в поддержку Навального.
„Nord Stream 2“
„Nord Stream 2“
© Reuters / Scanpix

На фоне ареста известного оппозиционера Алексея Навального Франция призвала правительство ФРГ отказаться от проекта строительства нового газопровода из России в Германию "Северный поток - 2". "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - сказал госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter в понедельник, 1 февраля.

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На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это". Ранее прекращения строительства нового газопровода из-а ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.

В самой Германии в последнее время также усиливаются призывы к приостановке "Северного потока - 2". В конце января работы по достройке газопровода в Балтийском море были возобновлены. Алексей Навальный в январе был задержан и арестован сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Навальный возлагает вину за отравление на Кремль.

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Deutsche Welle
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