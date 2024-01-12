Франция потребовала освободить своего гражданина, задержанного в Азербайджане

Франция обвинила Азербайджан в произвольном задержании ее гражданина и потребовала его немедленного освобождения.

Между тем, посол Азербайджана во Франции заявил, что речь идет о человеке, арестованном 4 декабря по подозрениям в шпионаже.

В заявлении, направленном Reuters, МИД Франции подтвердил задержание гражданина Мартина Райана.

"Мы находимся в тесном контакте с его семьей, и посольство Франции в Баку смогло дважды посетить нашего соотечественника в рамках консульской защиты", – заявило ведомство.