Франция пообещала усилить борьбу с неонацистами

Летом во Франции прокатилась волна протестов, спровоцированных убийством полицейскими Томаса, подростка из Северной Африки. Его смерть еще больше усилила расовую напряженность во Франции. По словам очевидцев, недавно белые жители города Креполь подрались с группой арабского происхождения. Полиция начала расследование этого дела, сообщает Financial Times.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что хочет распустить три неонацистские группировки и планирует подать соответствующее заявление в суд.
"Я не позволю какой-либо группировке, будь то ультраправая или любое другое радикальное движение, пытаться обеспечить соблюдение закона вместо прокуроров и правоохранительных органов", – заявил Дарманен во вторник.
В субботу вечером французские крайне правые активисты собрались в городе Роман-сюр-Изер. Говорят, что убийцы Томаса живут там. В полиции заявили, что некоторые из экстремистов были вооружены бейсбольными битами и прибыли специально для борьбы с местными жителями. Присутствовали также лица, принадлежащие к группировке Мартелла, которая была названа в честь франкского правителя Карла Мартелла, воевавшего против мусульман в раннем средневековье.
Недавно вспыхнули начатые правыми экстремистами беспорядки и в Ирландии, когда в результате нападения с ножом были ранены трое детей. Дарманен заявил, что Франции удалось избежать ирландского сценария.
"Полиция действовала быстро, я думаю, это предотвратило своего рода небольшую гражданскую войну", – сказал Дарманин.
Смерть Томаса стала серьезной внутренней проблемой во Франции. По мнению некоторых политиков-популистов правого толка, последние события доказывают, что в стране белые люди подвергаются преследованиям. Во Франции за последнее время произошло несколько терактов, недавно исламистами был убит учитель.
В понедельник в Лионе прошла демонстрация, на которой некоторые люди были в масках и скандировали антиисламские лозунги. Власти арестовали девять человек.