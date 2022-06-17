По его данным, физический поток газа между Францией и Германией, через которую в страну поступало сырье из РФ, отсутствует с 15 июня. Этот поток на начало года составлял около 60 ГВт*ч в сутки или 10 процентов пропускной способности точки подключения, отметила компания.

Нынешним летом трудностей с удовлетворением потребностей французских потребителей не ожидается, заверили в GRTgaz. В стране продолжается заполнение хранилищ в преддверии зимы. Так, заполненность французских газохранилищ выросла с 19 процентов в середине марта до более чем 56 процентов на сегодняшний день, указали в компании. Закачка газа в 2022-м началась раньше, чем в прежние годы, добавили представители GRTgaz.

Между тем о сокращении объемов газа из РФ сообщила итальянская нефтегазовая компания Eni. По ее данным, российский концерн "Газпром" пообещал поставить половину от заказанных 63 млн кубометров. Накануне о сокращении поставок заявили Германия, Чехия и Австрия.

14 апреля "Газпром" впервые сообщил о сокращении поставок газа по трубопроводу "Северный поток". При этом российский монополист сослался на задержку ремонтных работ на компрессорных станциях, которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном Siemens.

Газовые споры России и Европы после введения санкций

После начала войны России против Украины и введения в этой связи западных санкций президент РФ Владимир Путин предписал "Газпрому" принимать от компаний из "недружественных" стран платежи за трубопроводный газ только в рублях. От зарубежных компаний требовалось открыть в "Газпромбанке" два счета - валютный и рублевый. ЕС посчитал эту схему противоречащей штрафным мерам в отношении РФ.

Российский газовый монополист 30 мая заявил о прекращении поставок газа британско-голландской компании Shell Energy и датской компании Orsted с 1 июня в связи с отказом платить за газ в рублях по новой схеме. Ранее "Газпром" приостановил поставки в Нидерланды, Польшу, Болгарию и Финляндию.