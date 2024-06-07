2024.06.07 16:37

Франция передаст Украине истребители Mirage-2000 и обучит украинских военных — Макрон

 
Mirage 2000-5
Mirage 2000-5
ФОТО: SEBASTIEN BOZON | AFP / Scanpix

Президент Франции Эммануэль Макрон, участвовавший сегодня в церемониях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, куда приехал и президент Украины Владимир Зеленский, рассказал, какую помощь Франция намерена предоставить Киеву.

По словам Макрона, Франция передаст Украине истребители Mirage-2000-5, подготовит украинских пилотов и будет участвовать в программе подготовки украинских военных.

„Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим о продаже Mirage 2000-5, — сказал Эммануэль Макрон в интервью телеканалу BFMTV. — Мы предлагаем обучить 4 500 украинских солдат“.

„Существует проблема численности украинских войск. Украинский президент и министр обороны обратились ко всем союзникам — 48 часов назад в официальном письме — с просьбой: „Нам нужно, чтобы вы быстрее обучили нас, и чтобы вы сделали это на нашей территории““, — добавил Макрон.

В пятницу 7 июня в Париже пройдут переговоры Макрона с президентом Зеленским.

Как пишет „Европейская правда“, ожидается, что они подпишут два соглашения, предоставляющие Украине 650 млн евро в виде кредитов и грантов для поддержки местных органов власти и критической инфраструктуры, в частности энергетической, подвергающейся постоянным российским ударам.

Зеленский также выступит в Национальной ассамблее — нижней палате парламента Франции.

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