Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 17 сентября.

"Это исключительное решение вызвано крайней серьезностью решений, объявленных 15 сентября Австралией и США, - говорится в коммюнике главы французского внешнеполитического ведомства. - По просьбе президента нашей страны я распорядился немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в США и Австралии".

Ле Дриан: Неприемлемые действия

Ле Дриан отметил, что отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и вступление вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками - неприемлемые действия в отношениях между союзниками и партнерами.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. Париж назвал решение союзников "ударом в спину".

Соединенные Штаты и Австралия выразили озабоченность реакцией Парижа

"Франция является важным партнером и старейшим союзником, и мы чрезвычайно дорожим нашими отношениями", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон намерен инициировать обсуждение этого вопроса в ближайшие дни, в частности во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на следующей неделе.

"Австралия ценит свои отношения с Францией, - заявил представитель МИД Австралии. - Мы будем рады возможности снова обсудить многочисленные темы и интересы, которые основаны на наших общих ценностях".