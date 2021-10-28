Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает Бон. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.
Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС
В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.
Брюссель обвинил Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на санкции, которые Европа ввела в отношении режима Лукашенко.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против Евросоюза.
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