Лукашенко хочет заманить Евросоюз в ловушку, утверждая, что Европа нарушает собственные принципы, считает Бон. Представитель МИД Франции призвал действовать "решительно и гуманно" в ситуации на польско-белорусской границе.

Миграционный кризис на границе Беларуси и стран ЕС



В мае Лукашенко заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу. В результате конфликта на границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Брюссель обвинил Минск в намеренном провоцировании миграционного кризиса в ответ на санкции, которые Европа ввела в отношении режима Лукашенко.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) указала, что Евросоюз готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. ЕС готовит пятый пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против Евросоюза.