Руководство России пытается отстранить Европейский Союз от обсуждения ситуации вокруг Украины, планируя прямые переговоры с США, заявил в пятницу, 7 января, министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриан. "Владимир Путин хочет обойти Европейский союз, он хочет ослабить сплоченную позицию стран ЕС. Но безопасность в Европе невозможно представить без европейцев", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала BFM TV.

Он предупредил, что возможные военные действия России в Украине в любом случае приведут к "серьезным стратегическим последствиям", одним из которых может стать пересмотр договора по газопроводу "Северный поток - 2". Французский министр добавил, что, несмотря на заверения Путина в отводе российских войск от границы с Украиной, Париж не заметил, чтобы это действительно произошло.

Переговоры между российскими и американскими дипломатами о вопросах безопасности начнутся в Женеве 10 января. Одной из тем встречи станет ситуация вокруг Украины.

Кремль отрицает планы вторжения в Украину

В четверг, 6 января, французские и немецкие дипломаты обсудили в Москве с российскими коллегами возможность возобновления переговоров о ситуации на востоке Украины.

В последние недели Россия наращивала численность войск вдоль границы с Украиной, что способствовало созданию напряженности в регионе и опасениям по поводу возможной интервенции РФ.

Кремль планомерно отрицает планы вторжения в Украину. При этом на фоне размещения у ее границ крупной группировки войск Путин выдвинул Западу ряд требований, в том числе юридически обязывающих гарантий дальнейшего нерасширения НАТО на восток и отказа принять Украину в свои ряды.