Франция обвинила ЧВК Вагнера в разграблении Мали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обвинил российскую частную военную компанию Вагнера в расхищении ресурсов Мали. "Они уже сейчас используют ресурсы страны, в обмен защищая хунту. Они грабят Мали", - заявил Ле Дриан в интервью еженедельнику Journal du Dimanche, опубликованном в ночь на воскресенье, 30 января.
По данным американских военных, сотни наемников ЧВК Вагнера находятся в малийской провинции Сахель. В Вооруженных силах Мали эту информацию отрицают. Боевики ЧВК Вагнера - это "бывшие российские солдаты", РФ "вооружает их" и обеспечивает им "логистическое сопровождение", заявил глава французского МИД.
Как сообщают ООН и французские власти, боевики из группы Вагнера присутствуют и в Центральноафриканской Республике. "ЧВК Вагнера использует слабость определенных государств, чтобы внедриться в них (...) для усиления российского влияния в Африке", - добавил Ле Дриан.
Дания выведет своих военнослужащих из Мали
Неделей ранее временное правительство Мали, сформированное после военного переворота в августе 2020 года, потребовало от Дании немедленно вывести из страны недавно размещенный военный контингент из нескольких десятков человек. 27 января Копенгаген принял решение вывести своих военнослужащих с территории Мали.
В интервью Journal du Dimanche глава французского МИД не стал уточнять, затронет ли произошедшее и других европейских военных, размещенных в регионе для борьбы с джихадистами.
"Наша борьба с терроризмом должна продолжиться, - подчеркнул он, - но, вероятно, на других условиях". Однако, заметил он, это не означает вывода европейских сил из Мали.
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