aA
Россия и Китай используют свои антикоронавирусные вакцины в качестве инструмента влияния, заявил глава МИД Франции Ле Дриан. Москва категорически отвергла обвинения Парижа.
Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды
© Itar-Tass / Scanpix

Франция обвинила Россию в использовании антикоронавирусной вакцины "Спутник V" в качестве орудия пропаганды. "В случае с российской вакциной речь идет, скорее, о средстве пропаганды и агрессивной дипломатии, чем о солидарности и помощи в сфере здравоохранения", - заявил в пятницу, 26 марта, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что Китай, по его мнению, также использует свою вакцину от компании Sinopharm в качестве инструмента политического влияния.

Статьи по теме:
Вакцинный шок. Словацкий кабинет не пережил российского "Спутника"  (27)
Германия призвала Еврокомиссию закупить "Спутник V" на уровне ЕС  (19)

Ле Дриан обвинил Россию и Китай в агрессивном продвижении своих вакцин за границей, например, в африканских странах Тунис и Сенегал. "Китай и Россия с помощью вакцин проводят политику влияния, вместо того чтобы сначала привить собственное население", - сказал он.

"Инструмент пропаганды"

Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель также обвинил Москву и Пекин в использовании своих вакцин в целях пропаганды. В то же время правительство ФРГ призывает Еврокомиссию одобрить заказ "Спутника V" для всей Европы. Из стран ЕС российскую вакцину в настоящее время применяет лишь Венгрия.

Между тем Россия отвергла обвинения Франции по поводу вакцины "Спутник V". "Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния. Никаких устремлений по политизации вакцинной тематики или никаких устремлений по использованию вакцину у России не было, нет и никогда не будет", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

"Спутник V": европейское агентство направит экспертов в РФ в апреле (12)

Представитель Европейского агентства лекарственных...

TOP новостей

Правительство Литвы продлило карантин до мая  движение ограничено с субботы (166)

В пятницу утром правительство Литвы обсудило...

Премьер-министр Литвы призывает сделать паузу: мы не хотим комендантского часа (60)

В пятницу утром правительство Литвы изменило...

Мэр Висагинаса сдержал слово - сделал прививку вакциной AstraZeneca

В Литве продолжается вакцинация от коронавируса....

Комиссар Паланги: если вы сегодня приехали в Палангу, лучше покинуть ее до 24.00 ч.

В пятницу правительство Литвы решило вернуть...

Президент ассоциации мэров Литвы о решении правительства: это бесконечная история (10)

Президент Литовской ассоциации мэров Миндаугас...