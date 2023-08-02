Франция начала эвакуацию своих граждан из Нигера

Первый самолет с европейцами уже вернулся из Нигера, доставив в Париже 262 человека.

Германия посоветовала своим гражданам воспользоваться предложением Франции и тоже эвакуироваться на ее самолетах.

В Нигере также базируются около тысячи французских солдат, которые входят в международные силы, помогавшие властям Нигера бороться с исламистскими группировками. Пока что Франция их выводить не собирается.

Всего в этой африканской стране живут около 600 французских граждан и менее 100 граждан Германии.

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что в столице страны Ниамее находится около 90 итальянцев, тогда как по всей стране их около 500, большинство из которых составляют военнослужащие. К эвакуации своих граждан готовится и Испания.

Французские власти также отметили, что решили вывезти своих граждан еще и потому, что гражданские полеты в Нигер прекращены, и люди, даже если захотят, не смогут выбраться из страны самостоятельно.