Франция, Италия и Дания высылают российских дипломатов

Посла РФ в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции, чтобы уведомить о высылке 35 российских дипломатов, действия которых, по оценке Парижа, противоречат интересам безопасности.
Bloomberg 5 апреля написал о том, что Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов.
Глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов.
С начала войны в Украине российских дипломатов выслали уже несколько стран. США выслали 13 дипломатов, Болгария 11, Черногория одного, Эстония трех, Латвия трех, Литва четырех, Польша 45, Нидерланды 17, Бельгия 21, Ирландия четыре, Чехия одного, Германия 40. В Словакии власти потребовали сократить число сотрудников посольства РФ в Братиславе на 35 человек. Россия, в свою очередь, выслала трех эстонских, трех латвийских и четырех литовских дипломатов.
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