Франция и США примут Олимпийские игры в 2030 и 2034 годах

Предполагается, что во Франции дисциплины, связанные с зимними видами спорта, будут проводиться на различных локациях во Французских Альпах, а состязания на льду - в Ницце, на Лазурном берегу. В США же местом проведения Олимпиады-2034 должен стать город Солт-Лейк-Сити, где зимние Игры уже проводились в 2002 году.