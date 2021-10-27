Франция добилась отсрочки исполнения нового закона РФ о шампанском

"Это не урегулирует все вопросы, но мы полны решимости за это время достигнуть прогресса", — заявил в интервью агентству министр-делегат при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Ристер.

Спор о шампанском



Конфликт вокруг нового закона о шампанском разгорелся между Францией и Россией минувшим летом. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о регулировании алкогольной продукции, которые обязывают виноделов французского региона Шампань, желающих продавать свою продукцию в России, называть ее "игристым вином". Брендом "шампанское" на русском языке на территории РФ впредь разрешено пользоваться только российским производителям.

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Против закона выступило французское объединение производителей шампанского Comitе Champagne, объединяющее крупных производителей, а также Еврокомиссия. Франция пригрозила России судом в том случае, если выяснится, что новый российский закон, обязывающий иностранные компании маркировать нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Новый российский закон "открыто направлен против французской продукции" и вписывается в логику "протекционистских мер" в сфере российского виноделия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Между тем французская транснациональная компания LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) уже согласилась добавлять упоминание об "игристом вине" на оборотную сторону бутылок c поставляемым в Россию шампанским, пояснив, что она старается всегда соответствовать действующему законодательству.