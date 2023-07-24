Франциск предложил главе РПЦ встретиться в аэропорту Москвы

Папа римский Франциск предложил встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку на пути в Монголию. Об этом, со ссылкой на личный разговор с понтификом, агентству ТАСС заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов в воскресенье, 23 июля.

"Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку", - сказал Севастьянов.