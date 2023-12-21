Фотография года ЮНИСЕФ: Военное детство в Украине

По словам патронессы ЮНИСЕФ, супруги президента Германии Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), дети вроде пятилетней Алины и ее подруг на этом снимке "дарят нам надежду и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее". Организация отметила, что на фото запечатлен "момент беззаботности среди черных туч войны в Украине".
Вторая и третья премии: Репортажи из Афганистана и Якутии
Вторую премию получил снимок немецкого фотографа Оливара Вайкена (Oliver Weiken) из репортажа о детском труде в Афганистане. По данным ЮНИСЕФ, Вайкен документировал будни мальчиков, которые занимаются добычей угля на месторождении Чинарак в крайне опасных условиях.
Третье место занял фоторепортаж родившейся в России и живущей во Франции Натальи Сапруновой о детстве в Якутии.