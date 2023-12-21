Фотография года ЮНИСЕФ: Военное детство в Украине

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал победителей конкурса "Фотография 2023 года". Первый приз получил снимок польского фотографа Патрика Ярача, изображающий украинских детей, играющих в поле на фоне горящей нефтебазы в Ровненской области после попадания дрона. Эта фотография "символизирует свет детской силы сопротивления и радости, который прорывается сквозь тьму глобальных войн, конфликтов и катастроф", отмечается в пресс-релизе ЮНИСЕФ, опубликованном в четверг, 21 декабря.