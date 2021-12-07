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В Черниговской области грузовик столкнулся с маршруткой. Авария произошла в 120 километрах к северо-востоку от Киева.
ФОТО: в Украине в результате дорожной аварии погибли 12 человек
© AFP / Scanpix

В Украине в результате крупной дорожно-транспортной катастрофы погибли 12 человек, еще восемь получили травмы. В Черниговской области маршрутный микроавтобус утром во вторник, 7 декабря, фронтально столкнулся с грузовиком, сообщили в Черниговской областной администрации.

"Маршрутка с пассажирами, следовавшая из Чернигова в направлении Сосницы, столкнулась с фурой. В результате ДТП на месте погибли 11 человек, еще один - скончался уже в больнице. Семеро - травмированы. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики", - говорится в сообщении.


Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об 11 погибших.

Только 5 декабря в Киевской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли два человека. Правоохранительные органы Украины задержали полицейского по подозрению в совершении ДТП.

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Deutsche Welle

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