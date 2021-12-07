ФОТО: в Украине в результате дорожной аварии погибли 12 человек

В Украине в результате крупной дорожно-транспортной катастрофы погибли 12 человек, еще восемь получили травмы. В Черниговской области маршрутный микроавтобус утром во вторник, 7 декабря, фронтально столкнулся с грузовиком, сообщили в Черниговской областной администрации.
"Маршрутка с пассажирами, следовавшая из Чернигова в направлении Сосницы, столкнулась с фурой. В результате ДТП на месте погибли 11 человек, еще один - скончался уже в больнице. Семеро - травмированы. На месте происшествия работают полиция, спасатели, медики", - говорится в сообщении.
ДТП #Чернігівська область (оновлено)
Станом на 11:00 7 грудня внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Борзна» загинуло 12 осіб та травмовано 7 осіб. https://t.co/0ZvJpZCEvA pic.twitter.com/C5oQRTFAer
— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) December 7, 2021
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об 11 погибших.
Только 5 декабря в Киевской области произошла автокатастрофа, в результате которой погибли два человека. Правоохранительные органы Украины задержали полицейского по подозрению в совершении ДТП.
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