ФОТО: В Египте археологи обнаружили пивоварню. Возможно, древнейшую в мире

Пивоварню нашла команда археологов из Египта и США на территории древнего города Абидос — важной археологической зоны, которая располагается на левом берегу Нила к северу от Луксора.

Как сообщило египетское министерство по делам древностей, конструкция состоит из восьми отделений размером 20 на 2,5 метра. В каждом из них находится по два ряда из 40 сосудов, в которых варилось пиво.

Одновременно эта пивоварня могла производить порядка 22400 литров пива, отметил один из руководителей археологической миссии Мэттью Адамс, специалист из Нью-Йорка.

По оценкам археологов, пивоварня была построена во время правления фараона Нармера, известного основанием первой династии Раннего царства (3150-2686 гг. до н.э.) и своей ролью в объединении Верхнего и Нижнего Египта.

По словам Адамса, местом строительства пивоварни неслучайно выбрали именно Абидос — один из старейших городов Древнего Египта, где ранее были найдены крупные храмы и обширные захоронения.

"Этот завод мог быть построен непосредственно для того, чтобы поставлять пиво для царских погребальных обрядов, проводившихся в местных храмах", — считает специалист.

Во время раскопок ученые уже находили признаки того, что во время траурных ритуалов в этих местах использовалось пиво, говорится в заявлении министерства по делам древностей.

Древняя пивоварня — не первая важная находка на территории Египта в этом году.

В начале февраля археологи обнаружили недалеко от Александрии 16 мумий, у которых во рту были золотые амулеты в форме языков. Древние египтяне верили, что таким образом усопшие смогут говорить на Суде мертвых перед судьей, богом мертвых Осирисом.

В прошлом году в некрополе Саккара недалеко от Каира были обнаружены 59 хорошо сохранившихся саркофагов с мумиями и 28 деревянных статуэток древнеегипетских богов.

Власти Египта надеются, что новые раскопки помогут скорее вернуть туристов в страну. Из-за пандемии коронавируса число туристов в Египте сократилось с 13,1 млн человек в 2019 году до 3,5 млн в 2020-м.