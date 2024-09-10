ФОТО: обломки упавшего в Латвии российского военного дрона

Как ранее сообщал Delfi, беспилотный летательный аппарат, упавший в Гайгалавской волости Резекненского края, был оснащён взрывчаткой и принадлежал типу дронов Shahed. Об этом заявило руководство Национальных вооружённых сил (НВС) на пресс-конференции в понедельник.

После падения дрон был обезврежен специалистами НВС, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. Боевая часть дрона при падении не взорвалась.

Полученная на данный момент НВС информация указывает, что проникновение дрона в Латвию не рассматривается как явная военная эскалация против страны, и целью дрона не была Латвия. Национальные силы обороны Латвии следили за ситуацией в сотрудничестве с партнёрами по НАТО.